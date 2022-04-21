Глава "СН": Эстония признала действия России в Украине геноцидом

Парламентарии Эстонии признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Она отметила, что эстонцы первыми еще в 1993 году признали устроенный сталинской Россией Голодомор геноцидом украинского народа.

"Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и другим проявлениям бесчеловечной антигуманной политики. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины - но уже в ХХІ веке" , – подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что признание действий РФ геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы, и для остального мира.