В Кремле ответили на слова Данилова об ударе ВСУ по Крымскому мосту
Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украина при возможности ударит по Крымскому мосту, сообщает Новое время.
По его словам,
"вокруг моста, всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии спецслужб".
Песков утверждает, что подобное заявление — это якобы
"анонсирование возможного теракта".
"Это неприемлемо, и здесь, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием", — сказал спикер Путина.
Ранее в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы у ВСУ была возможность ударить по Крымскому мосту, то они уже бы это сделали.