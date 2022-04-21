В Кремле ответили на слова Данилова об ударе ВСУ по Крымскому мосту

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украина при возможности ударит по Крымскому мосту, сообщает Новое время.

По его словам, "вокруг моста, всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии спецслужб" .

Песков утверждает, что подобное заявление — это якобы "анонсирование возможного теракта" .

"Это неприемлемо, и здесь, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием" , — сказал спикер Путина.

Ранее в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы у ВСУ была возможность ударить по Крымскому мосту, то они уже бы это сделали.