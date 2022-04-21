В РФ горит военный НИИ, в котором разработали "Искандер"
В четверг, 21 апреля, в Твери загорелся Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космической обороны Минобороны РФ, сообщает Новое время.
Как отмечается, на данное время известно о двух погибших и 30 пострадавших.
По свидетельствам очевидцев, некоторые люди прыгали из окон горящего здания, не дождавшись помощи спасателей.
Причины пожара на данное время неизвестны.
Предположительно, пожар начался на втором этаже здания с деревянными перекрытиями, изнутри обшитого пластиком. На месте работают 10 пожарных расчетов и 7 скорых.
Так сейчас выглядит здание НИИ воздушно-космической обороны в Твери.
В нем разработали "Искандеры" и С-400.
По основной версии, подвели старая проводка, деревянные перекрытия и дешевая пластиковая облицовка изнутри. Пожар в здании не могут потушить уже более 4 часов, несмотря на задействование вертолетов.