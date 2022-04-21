Шмыгаль в Вашингтоне встретится с руководством МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21-22 апреля будет находиться в Вашингтоне. Он примет участие в заседании министерского уровня в рамках The 2022 Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Дениса Шмыгаля.

"Также запланированы встречи с представителями Конгресса и министрами США, руководителями международных финансовых и гуманитарных организаций" , - добавил он.

Напомним, министры финансов стран "Большой семерки" заявили, что они предоставили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в размере более 24 млрд долларов на 2022 год, добавив, что они готовы работать над новыми траншами по мере надобности.