Евросовет создал специальную группу экспертов для помощи Генпрокуратуре Украины

Евросовет сообщил о создании специальной группы юристов, которые помогут генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой в расследовании преступлений РФ.

"Совет Европы создал группу юридических экспертов, чтобы помочь Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой в рассмотрении грубых нарушений прав человека в контексте агрессии России", - говорится в сообщении.

Эта инициатива является частью немедленной помощи Украине после агрессии России и после первых консультаций между Генеральным секретарем Марией Пейчинович Бурич и Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

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