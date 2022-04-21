Евросовет создал специальную группу экспертов для помощи Генпрокуратуре Украины
Евросовет сообщил о создании специальной группы юристов, которые помогут генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой в расследовании преступлений РФ.
"Совет Европы создал группу юридических экспертов, чтобы помочь Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой в рассмотрении грубых нарушений прав человека в контексте агрессии России", - говорится в сообщении.
Эта инициатива является частью немедленной помощи Украине после агрессии России и после первых консультаций между Генеральным секретарем Марией Пейчинович Бурич и Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.