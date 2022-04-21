Евросовет создал специальную группу экспертов для помощи Генпрокуратуре Украины

Евросовет сообщил о создании специальной группы юристов, которые помогут генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой в расследовании преступлений РФ.

"Совет Европы создал группу юридических экспертов, чтобы помочь Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой в рассмотрении грубых нарушений прав человека в контексте агрессии России" , - говорится в сообщении.

???????? The County of Europe ha set up of group of legal experts to help #Ukraine's Prosecutor General @VenediktovaIV address gross #HumanRights violations в контексте России aggression.



More details ➡️ https://t.co/VzatKaUt0c pic.twitter.com/9rKP0fNVYz — Council of Europe (@coe) 21 апреля 2022

Эта инициатива является частью немедленной помощи Украине после агрессии России и после первых консультаций между Генеральным секретарем Марией Пейчинович Бурич и Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.