Сейм Латвии признал преступления России в Украине геноцидом

В четверг, 21 апреля, Сейм Латвии принял постановление, в котором преступления России в Украине признаются геноцидом украинского народа, сообщает Новое время.

Как говорится на сайте латвийского законодательного органа, парламентарии высоко оценивают расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Украине и уверены, что все, кто совершил преступления против человечности и военные преступления, будут привлечены к ответственности.

Сейм решительно осуждает военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима.

В заявлении также подчеркивается, что неоправданное вторжение России на территорию Украины является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России по Уставу ООН и международному праву.

"Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете — защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов" , — заявил после голосования глава комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль.

Сейм призвал евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно ввести комплексные санкции против России, чтобы лишить ее армию возможности продолжать военную агрессию в Украине.

Среди них усиление военной, финансовой, гуманитарной и дипломатической поддержки Украины, единогласная поддержка инициатив, осуждающих военные действия России на Украине и изолирующих Россию от международных и региональных организаций, а также равнозначные решения и санкции против Беларуси как сторонника российской военной агрессии.

В заявлении парламентарии отдают дань уважения мужеству и героизму защитников и народа Украины и упоминают всех жертв российской агрессии в Украине.