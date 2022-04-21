Синегубов: ВСУ уничтожила под Изюмом штурмовик РФ

В четверг, 21 апреля, Вооруженными Силами Украины в Харьковской области был уничтожен очередной военный самолет ВС РФ. Об этом сообщил глава военной администрации области Олег Синегубов на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. Российский истребитель был ликвидирован на Изюмщине, где сейчас продолжаются бои с оккупантами", – написал глава ОВА.

Согласно предварительной информации, военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили под Изюмом российский штурмовик.

На обнародованном видео можно заметить падающий самолет и два парашюта катапультировавшегося экипажа.

О судьбе пилотов сбитого штурмовика на данное время ничего не известно.

Информации по этому поводу от командования ВСУ пока не поступало.