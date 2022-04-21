В Киеве завтра закроют станцию метро "Золотые ворота"

Завтра станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта Океана Эльзы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Также завтра не будет работать пересадка на станцию "Театральная".

Движение поездов по зеленой линии будет происходить между станциями "Сырец" – "Лукьяновская" и между станциями "Красный хутор" – "Дворец спорта".

Будет работать один пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого".

На других линиях движение поездов остается без изменений.