Луганская ОВА: армия РФ контролирует около половины Попасной
Российская армия контролирует около половины Попасной, к этому району в ВСУ нет доступа. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Из оккупированной части Попасной россияне депортируют людей в Первомайск.
"Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов. Уцелевшие дома в Попасной отсутствуют. В настоящее время медицинскую помощь могут оказать только военные врачи", - сообщил Гайдай.
По данным городской ВГА, с 24 февраля в Попасной в результате обстрелов погибли более 100 человек. До сих пор в бомбоубежищах остается более 2,5 тысячи жителей. Эвакуация осложнена.