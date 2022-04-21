Луганская ОВА: армия РФ контролирует около половины Попасной

Российская армия контролирует около половины Попасной, к этому району в ВСУ нет доступа. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Из оккупированной части Попасной россияне депортируют людей в Первомайск.

"Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов. Уцелевшие дома в Попасной отсутствуют. В настоящее время медицинскую помощь могут оказать только военные врачи" , - сообщил Гайдай.

По данным городской ВГА, с 24 февраля в Попасной в результате обстрелов погибли более 100 человек. До сих пор в бомбоубежищах остается более 2,5 тысячи жителей. Эвакуация осложнена.