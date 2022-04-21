Rozetka возобновила работу 118 точек выдачи: вдвое меньше, чем до войны
Крупнейший украинский маркетплейс Rozetka возобновил работу 118 точек выдачи товаров, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении компании.
Компания возобновила работу точек в 48 городах Украины, в частности в Харькове, Чернигове, Сумах. Также планируется открытие в наиболее пострадавших от боевых действий регионах Киевской области.
До войны у онлайн-ритейлера работало 270 собственных точек выдачи.
Сейчас точки выдачи сосредоточатся на выдаче заказов, сделанных через сайт и товарах первой необходимости, бытовой химии, товарах гигиены, зоотоварах, детском питании.
Пункты работают по графику: 10:00−18:00 (в зависимости от зоны военных действий).
Также ритейлер вернул собственную доставку в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, доставку во все работающие отделения Новой почты и Укрпошты.
Самый большой магазин Rozetka на проспекте Степана Бандеры в Киеве возобновил работу 12 апреля.
За последнюю неделю снова вышли на свои рабочие места еще 400 сотрудников Rozetka.
В марте соучредитель компании Владислав Чечеткин сообщил в письме сотрудникам, что после начала войны оборот компании упал с 4 млрд грн в месяц до 23 млн грн за три недели. 25 магазинов компании были уничтожены или разграблены. Rozetka пришлось уволить часть сотрудников, в частности айтишников.
В начале апреля оффлайн-магазины крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka возобновили работу в Харькове, Сумах, Шостке, Николаеве и других городах.