Верещук: состоялся очередной обмен пленными
Сегодня, 21 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернутся 19 человек, среди которых есть раненые. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских", - говорится в сообщении.
Она добавила, что среди освобожденных есть раненые. Теперь они могут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.
"Спасибо Президенту Зеленскому за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными", - написала Верещук.