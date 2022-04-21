Верещук: состоялся очередной обмен пленными

Сегодня, 21 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернутся 19 человек, среди которых есть раненые. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских" , - говорится в сообщении.

Она добавила, что среди освобожденных есть раненые. Теперь они могут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.