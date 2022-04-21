ЦПДИ: РФ может планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры западных регионов

Оккупант может планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры западных регионов Украины. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В нескольких пророссийских Telegram-каналах, осуществляющих медиа-сопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о получении россиянами "полного и точного списка координат железнодорожных мостов Западной Украины". В то же время отмечается, что "мостоповалу быть".

Однако сведения о местоположениях объектов железнодорожной инфраструктуры Украины, в частности, о виадуках и мостах, никогда не были государственной тайной и находятся в свободном доступе.

Эксперты Центра не исключают, что такие информационные вбросы могут быть частью враждебной информационно-психологической операции, направленной на нагнетание панических настроений среди находящихся в западных регионах украинцев.