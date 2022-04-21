Данилов: план ликвидации Зеленского был согласован ещё 3 февраля

План по ликвидации высшего украинского руководства был согласован Путиным еще 3 февраля. Отвечал за него лидер Чечни Рамзан Кадыров. Об этом Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал в интервью, сообщает Новое время.

По его словам, на этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента, и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает. Украинская разведка отслеживала эти процессы.

Данилов сообщил, что было три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны. Он уточнил, что не 24 февраля, потому что они ждали два дня, что им дадут "зеленый коридор" на центральный квартал столицы.

"Мы отслеживали все эти три группы. Одна из них была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались с территории нашей страны. Одна сегодня находится на территории Донецкой области, другая – на территории города Мариуполь, но они не в первых рядах идут, а в третьем-четвертом эшелоне, где полностью безопасно", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что он не знает, где находится сам Кадыров.