Кипр лишает гражданства Дерипаску и еще трех бизнесменов из РФ

Власти Кипра собираются лишить гражданства четырех российских олигархов, включая Олега Дерипаску, который получил его в обмен на инвестиции в экономику страны.﻿ Об этом передает портал "Медуза", сообщает УНИАН.

Помимо Дерипаски, "Золотые паспорта" отберут у Григория Березкина, Игоря Касаева, а также Гульбахор Исмаиловой — сестры олигарха Алишера Усманова. Эти россияне попали под персональные санкции Европейского Союза в ответ на агрессию РФ в Украине.

Власти Кипра заранее анонсировали, что собираются лишить гражданства четырех уроженцев Российской Федерации. Тогда их имена не раскрывались, а сейчас информацию решили обнародовать.

Напомним, ранее против Дерипаски ввела персональные санкции Великобритания. А в Лондоне его особняк захватили сквоттеры, после чего вывесили на фасаде дома антивоенные плакаты. Сам олигарх высказывался против войны и назвал действия Путина "безумием, которое опозорит грядущие поколения". Однако он также считает, что все стороны готовятся к продолжительной конфронтации.