FAZ: Словения планирует передать Украине советские танки T-72

Словения планирует передать Украине большое количество танков Т-72. Взамен она получит немецкую бронетехнику и гаубицы. Об этом, со ссылкой на FAZ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что правительство Германии готовит сделку, согласно которой Словения поставит Украине свои танки Т-72, а взамен получит боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs.

По данным dpa, Словения также запросила у Германии более современную технику, в том числе боевые танки Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma, которая только принимается на вооружение в бундесвер.

Также сообщается, что федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) подтвердила, что Германия будет обучать украинских солдат управлять танковыми гаубицами Panzerhaubitze 2000.

"Потому что у нас есть ноу-хау, как тренироваться на нем. Это один из способов оказания такой поддержки" , - отметила она.

Согласно открытым данным, на вооружении Словении находится 46 танков Т-72.