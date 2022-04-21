Нардепы "ОПЗЖ" объединились в новую парламентскую группу

Депутаты запрещенной на время войны Советом национальной безопасности и обороны фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» объединились в Верховной Раде в новую группу «Платформа за жизнь и мир». Об этом информировал по итогам заседания депутат Ярослав Железняк, сообщает Зеркало недели.

В состав новой парламентской группы вошли 25 депутатов, а возглавил ее сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черн , Солод.

Напомним, 20 марта стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил любую деятельность ряда политических партий во время военного положения. В списке оказались «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Государство», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Впоследствии один из ее председателей Вадим Рабинович заявил, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" приостановила свое существование.