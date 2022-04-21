Денисова: оккупанты хотят вывезти зерно из захваченных территорий

Россия планирует вывезти зерно из временно захваченных территорий Украины. Такие действия российских захватчиков могут привести к голоду не только в Украине, но и в мире. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Зеркало недели.

«Жители ТОТ АР Крым сообщают, что в последнее время они заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано «зерно». Все они принадлежат «северо-кавказской железной дороге» , - написала Денисова в Фейсбук﻿.

По ее словам, поезда направляются к железнодорожным станциям, граничащим с Херсонской областью. ТОТ АР Крым своих запасов зерновых для вывоза в таком количестве не имеет.

«Херсонщина и Запорожская область дают большие урожаи зерновых и в настоящее время там размещено большое количество зернохранилищ. Так что агрессор, очевидно, намерен вывезти украинское зерно. Несколько недель назад рашисты уже украли зерно из Бердянского порта», - отмечает Денисова.

Очевидцы из АР Крым сообщают, что на полуострове началась продажа овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсона.

Вывоз зерна и продуктов питания из оккупированных территорий является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений оккупантами прав человека в Украине.