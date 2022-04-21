Рада упростила получение статуса безработного

Верховная Рада приняла закон, которым упрощается процедура получения статуса безработного и назначение пособия по безработице во время войны, сообщает УНИАН.

За принятие в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно некоторых вопросов функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения" (№ 7275) проголосовали 296 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования особенностей предоставления статуса безработного, выплаты пособия по безработице, содействия организации предпринимательской деятельности и создания новых рабочих мест на время действия военного положения.

В частности, документ предлагает на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены предоставлять статус зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенному лицу (ВПЛ), у которого отсутствуют документы, а также урегулировать вопросы предоставления статуса безработного ВПЛ, у которых не расторгнуты трудовые отношения с работодателем.

Также предлагается установить максимальный размер пособия по безработице не более 1,5 минимальной заработной платы и выплачивать пособие по безработице без личного посещения безработными центров занятости (при условии подтверждения намерения находиться в статусе безработного любыми средствами коммуникации).

Кроме этого, законопроект предусматривает определение размера пособия по безработице для ВПЛ, не имеющих необходимых документов, согласно имеющейся информации в реестрах и базах данных органов исполнительной власти.

Также предлагается не лишать статуса безработного и производить выплату пособия по безработице лицам, которые находятся на временно оккупированных территориях или на которых проводятся боевые действия, и которые не имеют возможности посещать центры занятости или общаться с работниками таких центров.

Депутаты разрешили правительству внедрять дополнительные виды государственной поддержки ВПЛ, безработных и работодателей, в частности, предоставлять работодателю, трудоустраивающему безработных ВПЛ, компенсацию расходов на оплату труда таким работникам, а также оказывать финансовую помощь для организации предпринимательской деятельности безработным лицам, изъявившим такое желание.

Ранее Кабмин совместно с ООН объявил о запуске еще двух программ выплат вынужденным переселенцам и отдельно – малообеспеченным пенсионерам, которые переехали через боевые действия. Они будут получать по 2200 гривен ежемесячно.