Испания отправила в Украину боеприпасы и бронетехнику

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна отправила Украине 200 тонн боеприпасов и других военных материалов. Корабль с помощью уже идет в Польшу.﻿, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Насчет оружия. Новый груз оружия отправился в Украину. Это испанский корабль, отбывший в Польшу. Это 200 тонн боеприпасов и других материалов. На корабле 30 грузовиков и 10 небольших груженых военными материалами, там 20 бронированных транспортных средств. Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины" , - отметил Санчес во время брифинга в Киеве.

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об изменении позиции по поставкам вооружений в Украину и заявил, что в ближайшее время на помощь в войне против России будет поставлено наступательное вооружение.