ООН: с начала войны в Украине погибли 2 345 мирных жителей

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило в четверг о подтверждении смертей 2 345 мирных жителей, в том числе 177 детей, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля. Об этом говорится в отчете УВКПЧ, сообщает УНН.

"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 20 апреля 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 5 264 жертвы среди гражданского населения в стране: 2 345 убитых и 2 919 раненых" , - говорится в отчете.

По данным УВКПЧ, эти цифры включают:

всего убито 2 345 человек (703 мужчины, 429 женщин, 44 девочки и 63 мальчика, а также 70 детей и 1036 взрослых, пол которых пока неизвестен);

всего ранено 2 919 человек (339 мужчин, 271 женщина, 61 девочка и 66 мальчиков, а также 158 детей и 2024 взрослых, пол которых пока неизвестен).

Как отмечается в отчете, в Донецкой и Луганской областях подтверждена информация о 930 убитых и 1414 раненых. В других областях Украины (городе Киев, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Житомирской областям) - о 1415 убитых и 1505 раненых.