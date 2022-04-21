Рада увеличила военные расходы на 200 млрд

Народные депутаты в четверг, 21 апреля, увеличили резервный фонд государственного бюджета на 2022 год на 200 млрд гривен за счет заимствований. Об этом информировал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Корреспондент.

Закон ﻿в целом поддержали 296 депутатов. Согласно проекту № 7299 увеличенные расходы государственного бюджета "направляются исключительно на проведение мероприятий по обеспечению безопасности и обороны, финансовой поддержки внутренне перемещенных лиц".

Таким образом, предполагается ограничить использование дополнительных средств резервного фонда государственного бюджета в сумме 200 млрд грн по двум приоритетным направлениям.

Документ предусматривает государственные заимствования на 200 млрд гривен с соответствующим увеличением предельных объемов государственного долга и дефицита государственного бюджета.