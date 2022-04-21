Нацгвардия сообщила об уничтожении вражеского "Аллигатора"

Бойцы подразделения противовоздушной обороны Нацгвардии в четверг, 21 апреля, уничтожили российский вертолет К-52 Аллигатор. Об этом заявила пресс-служба Нацгвардии, сообщает Корреспондент.

Вертолет были сбит из противозенитного ракетного комплекса.

"Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием" , - информировала﻿ Нацгвардия.

Отмечается, что инцидент произошел в Запорожской области.

Напомним, сегодня на Донбассе из ПЗРК Стингер сбили российский штурмовик, а в Харьковской области на Изюмском направлении был уничтожен еще один один боевой самолет. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что это был российский истребитель Су-34.