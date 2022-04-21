Байден анонсировал запрет на заход в порты США кораблей из РФ
Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что всем связанным с Россией судам будет запрещен вход в американские порты, сообщает Новое время.
"Ни одному кораблю, который плавал под российским флагом, принадлежит или управляется российским бенефициаром, не будет разрешено заходить в порты США или приближаться к нашим берегам", — подчеркнул Байден.
До этого такое решение приняли Канада и Евросоюз. Глава Белого дома заявил, что это важный шаг к тому, чтобы лишить Россию «преимуществ международной экономической системы, которыми они так активно пользовались в прошлом».