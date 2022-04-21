Зеленский заявил о недостаточных поставках тяжелого вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры по-прежнему поставляют в страну недостаточно тяжелого вооружения, сообщает Интерфакс-Украина.
«Сегодня большая часть нашего разговора была именно об оружии и доставкам оружия в Украину. Без оружия не будет кого защищать. Пока мы ставим вопрос, чтобы было чем защищать население», - сказал он в четверг на брифинге после переговоров с премьерами Испании и Дании.
«Это многотысячная армия, тысячи танков, бронированной техники, ракет. Ракеты прилетают везде», - сказал Зеленский о российской армии.
«Тяжелого оружия недостаточно. Мы благодарны нашим гостям за то, что было выделено. Но есть приоритеты, но пока их мало в Украине», - сказал он.
«Российская армия не думает о своих людях. Им все равно, сколько погибнет. А нам не все равно», - добавил президент.