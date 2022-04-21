Байден объявил о выделении Украине новой финпомощи

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине еще $500 млн прямой экономической помощи, сообщает Новое время.

Таким образом, общий объем экономической помощи США Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения достигнет $1 млрд, сказал Байден. Экономическая помощь предоставляется отдельно от военной.

"Это деньги, которые правительство может использовать для стабилизации экономики, для поддержки общин, пострадавших от натиска России, и для выплат отважным рабочим, которые продолжают оказывать основные услуги народу Украины" , — заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что больше 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

"В последние недели амбиции [российского диктатора Владимира] Путина по завоеванию и контролю привели к ужасным человеческим жертвам" , — сказал американский президент.

Он также объявил, что США выделят Украине военную помощь еще на $800 млн. Новый пакет помощи включает тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тыс. боеприпасов к ним, а также тактические дроны.