Дания выделит около $90 млн на оружие для Украины

Дания выделит около 90 млн долларов США на оружие для Украины. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я сегодня проинформировала вас, президент Зеленский, о значительных новых взносах, включая почти 600 млн датских кронн, это около 90 млн долларов США, на оружие, и это повышает общий военный вклад Дании до более 1 млрд датских кронн" , - сказала Фредериксен на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.