Зеленский опроверг заявление Шойгу о полном захвате Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о якобы полностью захваченном оккупантами Мариуполе. Об этом президент заявил во время совместного брифинга с премьерами Испании и Дании, сообщает УНН.

Глава государства подчеркнул, что в блокированном городе находятся украинские военные.