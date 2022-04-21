Зеленский опроверг заявление Шойгу о полном захвате Мариуполя
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о якобы полностью захваченном оккупантами Мариуполе. Об этом президент заявил во время совместного брифинга с премьерами Испании и Дании, сообщает УНН.
Глава государства подчеркнул, что в блокированном городе находятся украинские военные.
"Мне неизвестно, что сообщает россиянам министр обороны России. Я знаю, что большинство Мариуполя давно захватили, есть часть нашего города, где находятся наши военные. Пока они там остаются", - заявил Зеленский.