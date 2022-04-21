Дуров получил паспорт ОАЭ - Forbes

Основатель Teleram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ. Теперь миллиардер одновременно является гражданином РФ, государства Сент-Китс и Невис на Карибских островах, Франции и ОАЭ. Об этом пишет Forbes со ссылкой на два своих источника, близких к предпринимателю, сообщает Фокус.

По информации издания, Дуров получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 года. Для путешествий предприниматель пользуется паспортами Франции и ОАЭ. В Россию Дуров не ездит. Срок действия его паспорта РФ, по информации источника Forbes, близкого к Telegram, уже истек.

"Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%" , — сказал источник.

В издании отмечают, что в 2017 году Дуров открыл штаб-квартиру Telegram на 23-м этаже одной из башен комплекса в свободной экономической зоне Dubai Media City. Предприниматель решил переехать в ОАЭ из-за отсутствия налогов в DMC и нежеланием "работать на правительство по 180 дней в году".

В Forbes также сообщают, что в феврале 2021 года Дуров встречался с наследным принцем Дубая, сыном премьер-министра ОАЭ шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. О результатах и цели встречи не сообщалось.