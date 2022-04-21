Пентагон раскрыл детали вооружения из нового пакета для Украины

В Пентагоне детализировали содержание нового пакета военной помощи для Украины на $800 млн, о котором в четверг объявил президент США Джо Байден.﻿ Детали предоставил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

В частности, пакет включает:

- 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов;

- 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;

- более чем 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost;

- полевое оборудование и запасные части.

"Это обязательство вместе с 18 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивает достаточное количество артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов" , - заявил Кирби.

Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму уже более чем 4 миллиардов долларов за время президентства Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов от начала вторжения России 24 февраля.

Это уже третий пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, которые США выделили с начала российского вторжения.

Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.