Власти Мариуполя: оккупанты бомбят "Азовсталь"

21 апреля российские захватчики устроили новую атаку на завод "Азовсталь" - его территорию бомбят и обстреливают несмотря на то, что в помещениях завода все еще находятся гражданские. Об этом в своем телеграм-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Дело.

"Мариуполь сейчас. Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории Азовстали.В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали" , - пишет﻿ Андрющенко.

По его словам, все это происходит вопреки объявлению зеленых коридоров. Поэтому можно не сомневаться, что россияне запланировали уничтожение всех, кто скрывается на "Азовстали".