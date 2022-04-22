Подсанкционный российский Альфа-Банк продает казахстанскую "дочку"

Российский Альфа-Банк продает свою казахстанскую "дочку" – Альфа-Банк Казахстан – местному банку "ЦентрКредит", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении "ЦентрКредит".

"Между АО "Альфа-Банк" и АО "Банк ЦентрКредит" достигнута принципиальная договоренность о продаже АО ДБ "Альфа-Банк", Казахстан.

Банк ЦентрКредит станет новым акционером Альфа-Банк Казахстан, купив 100% самых простых акций.

АО "Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из Совета директоров", - говорится в сообщении.

При этом после юридического завершения сделки "ЦентрКредит" проведет ребрендинг банка.

"Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.

Банк "ЦентрКредит" готов поддержать Банк дополнительной ликвидностью за счет собственных средств на выполнение всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить ситуацию для действующих клиентов", - добавили в финучреждении.

Банк "ЦентрКредит" создан в 1988 году и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана.