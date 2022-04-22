Война изменила уровень зарплат: сколько готовы платить работодатели

Средняя заработная плата в Украине снизилась на 10% по сравнению с первой половиной февраля 2022 года, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"Война заставила украинский бизнес оптимизировать свои расходы, сокращая заработные платы и бонусы. Новым сотрудникам работодатели сейчас предлагают более низкую зарплату. Сравнивая со средней заработной платой в первой половине февраля 2022 года, актуальная средняя зарплата снизилась на 10%" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя зарплата в апреле среди всех открытых вакансий на кадровом портале составляет 18 700 грн.

Меньше всего пострадала от кризиса на рынке труда ІТ-отрасль. В среднем по всем регионам Украины айтишникам в апреле предлагают 108 100 грн, в прошлом месяце средняя заработная плата в ІТ-сфере составляла 86 500 грн.

Высокие зарплаты предлагают также руководителям. Средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63 200 грн. Однако в условиях войны количество предложений по работе для директоров значительно снизилась. Новой тенденцией на рынке труда является то, что сталкиваясь с проблемами трудоустройства из-за крайне низкого количества вакансий, высококвалифицированные специалисты, в частности, специалисты топового уровня, соглашаются на должности низшей квалификации.

В пятерку профессиональных сфер, в которых в апреле предлагают высокие зарплаты, вошли также специалисты сферы маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн, специалисты из сферы добычи сырья (26 500 грн), а также специалисты сферы строительства (25 300 грн).

В пятерку профессий с самыми низкими зарплатами в апреле вошли менеджеры по персоналу (15 500 грн), специалисты сферы медицины, фармацевтика (14 900 грн), специалисты сферы HoReCa (14 000 грн). Самые низкие зарплаты в апреле в среднем предлагают в сельском хозяйстве (13 300 грн) и в автомобильном бизнесе (11 000 грн).