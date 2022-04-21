Боррель: Евросоюз поможет Украине защититься

Евросоюз не хочет быть частью войны РФ, однако поможет Украине защитить себя в военном плане. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью для El Сonfidencial, сообщает Корреспондент.

"Это уже не война легкой пехоты, это война тяжелая, на истощение, с гораздо более мощными средствами. Сейчас мы вступаем в то время, когда никто не будет говорить, что он делает, никто не скажет, что он дает, даже мы. Мы вошли в фазу радиомолчания" , - заявил он.

Боррель отметил, что Евросоюз пытается сохранить сложный баланс.