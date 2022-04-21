США упростили въезд для украинских беженцев

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новой программе под названием Единство для Украины, которая обеспечит упрощенный процесс для украинцев, желающих приехать в Соединенные Штаты. Об этом пишет CNN, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что этот шаг является частью обязательства президента США Джо Байдена принять до 100 тысяч беженцев от войны из Украины и призван заинтересовать украинцев приехать в США.

Как заявил Байден, программа Единство в поддержку Украины позволит украинским беженцам эмигрировать из Европы непосредственно в США по ускоренной процедуре.

"Я сегодня объявляю о программе Единство в поддержку Украины для того, чтобы украинцы, которые спасаются, могли прибывать непосредственно в США. Это новая гуманитарная программа, которая дополнит другие юридические механизмы оказания помощи беженцам. Мы ускорим этот процесс, чтобы украинцы из Европы могли мигрировать в США. Особенно те, кто имеет спонсоров, или те, кто имеет здесь родственников. Процедура приема украинских беженцев будет ускорена" , - отметил он.

Программа потребует от украинцев, желающих въехать в США, гарантий от гражданина США или организаций по переселению и некоммерческих организаций.

Чтобы иметь право на участие в программе, люди должны будут пройти строгую проверку и проверку безопасности, включая биографический и биометрический контроль, а также пройти вакцинацию и выполнить другие требования общественного здравоохранения, включая получение вакцины против COVID-19. Украинцы также должны проживать в Украине по состоянию на 11 февраля.