Под санкции ЕС попал "повар Путина" и украинский бизнесмен Курченко

ЕС внес в санкционный список российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", и украинского бизнесмена Сергея Курченко.﻿ Об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале ЕС решение, сообщает УНИАН.

"Совет ЕС считает, что двух человек следует добавить к перечню лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, определенные в Приложении к Решению 2014/145/CFSP по их роль в подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и за то, что они получают выгоду от российских лиц, которые принимают решения и ответственны за аннексию Крыма или дестабилизацию востока Украины" , - говорится в решении.

В документе отмечается, что Пригожин "несет ответственность, активно совершая действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Что касается Курченко, то в документе говорится, что "он помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя как субподрядчик".

Ранее стало известно, что Великобритания планирует на этой неделе ввести новые санкции против России, которые будут нацелены на оборонный комплекс агрессора и олигархов.