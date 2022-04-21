Дания согласилась помочь с восстановлением Николаева

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна принимает предложение президента Владимира Зеленского помочь Украине с восстановлением Николаева. Об этом Фредериксен сказала в ходе совместного брифинга, сообщает Корреспондент.

"Я уже сказала Зеленскому, что мы друзья и вековечные партнеры. Мы хотим внести вклад в восстановление Украины. Вы, господин президент, хотели, чтобы мы были возглавили восстановление Николаева. Сегодня мы официально дали согласие на это предложение" , - заявила глава правительства Дании, добавив, что надеется также на совместный труд с вами и другими партнерами.

Напомним, Зеленский во время выступления в парламенте Дании 29 марта, предложил стране взять "шефство" над Николаевом. Сегодня Фредериксен в ходе визита в Бородянку также заявила, что Дания увеличит поставки вооружений Украине.