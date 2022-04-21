Горсовет: из Мариуполя удалось эвакуировать 79 жителей

Эвакуационные автобусы с 79 марупольцами, сумели выехать из блокады 20 апреля на территорию, подконтрольную украинскому правительству.﻿ Об этом заявил Мариупольский городской совет, сообщает Новое время.

"Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель – спасти людей, которые еще остаются заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни" , - написал мэр города Вадим Бойченко.

Отмечено, что люди, сумевшие уехать гуманитарным коридором, прибыли в Запорожье. Их встречают волонтеры и местные власти, оказывающие необходимую помощь и поддержку.