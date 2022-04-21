Вилкул: оккупанты сорвали гумкоридор из Херсонщины

Оккупанты в четверг, 21 апреля, сорвали работу согласованного гуманитарного коридора из Херсонской области. Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Корреспондент.

"Наши машины скорой помощи и автобусы были задержаны на блокпосте оккупантов за Осокоровкой перед Кавуном. Задержан ранее согласованный с россиянами старший колонны глава Нововоронцовской ОТГ Марчук В.В. Ведутся переговоры о его освобождении" , - говорится в заявлении﻿.

Как рассказал Вилкул, машины простояли до 16:30 и вынуждены были вернуться назад.

"При этом оккупанты, в нарушение договоренностей о прекращении огня и международного гуманитарного права, не остановили обстрелы из РСЗО и минометов позиций наших войск, наши не отвечали. Спасибо каждому водителю, спасибо представителям Красного креста, спасибо нашим медикам! Вы - настоящие герои" , - отметил глава военной администрации Кривого Рога.

По его словам, украинские власти будут и дальше пытаться вывезти жителей оккупированных территорий.