Defense Express: командующего ЧФ РФ арестовали после уничтожения "Москвы"

В России арестовали командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова после уничтожения ракетного крейсера "Москва". Об этом заявила на своем сайте информационно-консалтинговая компания Defense Express, сообщает Укринформ.

По данным источников, Осипов также был отстранен от занимаемой должности. В отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука сейчас проводятся следственные действия.

В то же время временно исполняющим обязанности командующего ЧФ назначен вице-адмирал Аркадий Романов (заместитель командующего ЧФ).

Как сообщалось, украинские военные попали в российский крейсер «Москва» из противокорабельной ракетной системы «Нептун», нанеся ему серьезные повреждения. Оперативное командование «Юг» 14 апреля сообщило о том, что другие единицы корабельной группировки пытались помочь «Москве», однако шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер, и он начал тонуть в Черном море. В России вечером того же дня официально подтвердили, что крейсер Черноморского флота «Москва» затонул во время буксировки в порт, сообщив об эвакуации экипажа на другие корабли.

Уже официально признаны погибшими 37 членов экипажа, тела которых доставили в Севастополь.