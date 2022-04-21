СБУ сообщило о массовой сдаче в плен мобилизованных из "ЛДНР"

Мобилизованные в так называемых Л/ДНР мужчины пытаются попасть в украинский плен. Об этом заявила пресс-служба СБУ, сообщает Укринформ.

«Мобилизованные в так называемых Л/ДНР мужчины считают себя "рабами" российских оккупантов и рады попасть в украинский плен. Они целыми группами сдаются нашим защитникам и охотно свидетельствуют о зверствах захватчиков» , - говорится в Фейсбуке.

В СБУ обнародовали рассказ очередного пленного из так называемой ДНР, который рассказал о своем положении в рядах оккупантов.

«Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…» , – говорит мужчина.

Говорит, что его насильно мобилизовали и привезли в расположение российских войск под Сумами. Для "новобранцев" было настоящим шоком, что их отправили на войну с Украиной без какой-либо предварительной подготовки.

Но воевать им так и не пришлось, их использовали для обустройства окопов. А в свободное время российские офицеры «воспитывали» их по всем законам дедовщины.

«Когда мы были в лесу, ему (российскому командиру - ред.) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал, чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят» , - резюмирует пленный.

В плену мужчина сохранил жизнь, однако за свое участие в этой войне ему еще предстоит ответить, подчеркнули в СБУ.