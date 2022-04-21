В Испании нашли мертвым бывшего топ-менеджера российского "Новатэка"

Бывший топ-менеджер крупной российской газовой компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми в городе Ллорет-де-Мар в Испании. Об этом пишет Медуза, сообщает Укринформ.

Отмечается, что тела жены топ-менеджера и 18-летней дочери с ножевыми ранениями были обнаружены в комнатах принадлежащей семье виллы. Тело самого Протосени нашли в саду; он погиб от удушения, рядом с ним обнаружили топор и нож.

По данным телеканала, семья Протосени жила во Франции, а в Испанию они приехали на пасхальные праздники. Состояние бывшего топ-менеджера «Новатэка» оценивается в 400 млн евро.

В пресс-службе полиции подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой. Там не стали называть имен погибших, сославшись на продолжающееся расследование.