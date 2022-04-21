Шмыгаль встретился с Байденом в Вашингтоне

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в США встретился с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне. Об этом заявила пресс-служба Кабмина, сообщает Корреспондент.

Глава правительства поблагодарил Байдена от имени всех украинцев за огромную поддержку со стороны Администрации президента США. В частности, за объявление предоставления Украине нового масштабного пакета военной помощи на сумму $800 млн долларов и $500 млн. долларов прямой экономической помощи.

"Для победы Украины в отстаивании независимости и общих ценностей демократического мира нужно дальнейшее лидерство США в вопросах поставки оружия, расширения финансовой помощи и усиления санкций против России. Только так можно заставить Кремль завершить войну" , – сказал﻿ Денис Шмигаль.

Он рассказал Байдену о преступлениях оккупантов на территории Украины, о многочисленных жертвах и значительных убытках, о разрушенной гражданской инфраструктуре.

"Мы ценим вашу решительную позицию называть эти действия геноцидом. Рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы устроители и исполнители преступлений были привлечены к ответственности" , – подчеркнул премьер.

Стороны подняли вопрос усиления санкционного давления на Россию. Глава правительства отметил, что Украина высоко ценит лидерскую роль США в координации усилий партнеров по делу последовательного введения комплексных санкций для остановки агрессивной политики Кремля.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что ВСУ и украинцы продемонстрировали, что не сдадутся и способны победить. По его словам, в этот решающий момент лидерство США имеет критически важное значение.

В ходе встречи президенту США передали украинский флаг, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским и почтовую марку с указанием направления для российского военного корабля.