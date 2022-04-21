Между Ирпенем и Киевом возобновляют движение маршруток
С 25 апреля между Киевом и освобожденным от оккупантов Ирпенем начнут курсировать маршрутки. Об этом проинформировал мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram, сообщает Новое время.
С 25 апреля поедут первые маршрутки из Ирпеня в Киев и обратно:
- № 379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК Синергия) — Киев (м. Академгородок) — с 7:00 до 19:00 каждый час;
- № 392 Ирпень — Киев, временная схема маршрута — ул. 11 Линия — Военный госпиталь — Севериновская — Подгорная — Лычака — Озерная — Соборная — с. Романовка — м. Академгородок — с 7:00 до 19:00 каждый час;
- № 422 Буча-Киев (через Ирпень), временная схема движения — Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) — ул. Вокзальная — Ирпень, ул. Соборная — Северная — Степановская — Садовая — Лысенко — Пушкинская — Университетская — с. Романовка — м. Академгородок. График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев — 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.
Он подчеркнул, что график будут уплотнять в зависимости от количества пассажиров.
"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики", — заявил Маркушин.