ОВА: РФ ударила ракетами по железной дороге под Днепром

В Днепропетровской области враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, жертв нет. Об этом заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение" , - написал﻿ он в своем Telegram-канале.