В ОП подвели итоги второго месяца войны
Развязав войну с Украиной, Россия показала, что не совсем понимает, как устроен современный мир. Таким образом Кремль оказался в полной политической и экономической изоляции, а Украина и Запад консолидированы, как никогда. Такое мнение выразил в Twiitter советник главы Офиса президента и член переговорной группы с Россией Михаил Подоляк, сообщает Фокус.
"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция", — написал он.
Чего достигла Россия, начав полномасштабное вторжения в Украину
- Украина объединенная, как никогда.
- Запад консолидирован.
- Пророссийские лоббисты не имеют будущего.
- "Северный поток — 2" остановлен навсегда.
- Российская экономика падает.
- Российские военные терпят тысячные потери.
Напомним, 18 апреля Подоляк заявил, что международные санкции начинают действовать на экономику России. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что страна находится на пороге большого финансового кризиса.
Ранее, 14 апреля советник главы ОП рассказал, что начав войну в Украине, Россия "получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга". По его словам, одним из последствий вторжения из-за вторжения в Украину будет вступление в Альянс Швеции и Финляндии.