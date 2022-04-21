В ОП подвели итоги второго месяца войны

Развязав войну с Украиной, Россия показала, что не совсем понимает, как устроен современный мир. Таким образом Кремль оказался в полной политической и экономической изоляции, а Украина и Запад консолидированы, как никогда. Такое мнение выразил в Twiitter советник главы Офиса президента и член переговорной группы с Россией Михаил Подоляк, сообщает Фокус.

"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция" , — написал он.

Чего достигла Россия, начав полномасштабное вторжения в Украину

Украина объединенная, как никогда.

Запад консолидирован.

Пророссийские лоббисты не имеют будущего.

"Северный поток — 2" остановлен навсегда.

Российская экономика падает.

Российские военные терпят тысячные потери.

Другий місяць війни добігає кінця. Чого досяг Кремль за цей час?

1. ???????? об’єднана як ніколи.

2. Захід консолідований.

3. Проросійські лобісти не мають майбутнього.

4. «Північний потік – 2» закритий назавжди.

5. Економіка Рф пробиває дно.

6. ???????? війська зазнають тисячних втрат.(1/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 21, 2022

Напомним, 18 апреля Подоляк заявил, что международные санкции начинают действовать на экономику России. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что страна находится на пороге большого финансового кризиса.

Ранее, 14 апреля советник главы ОП рассказал, что начав войну в Украине, Россия "получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга". По его словам, одним из последствий вторжения из-за вторжения в Украину будет вступление в Альянс Швеции и Финляндии.