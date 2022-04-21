WP: Украина имеет численный перевес над РФ в танках

Вооруженные силы Украины получили численный перевес в танковой технике над российскими оккупантами. Об этом пишет издание Washington Post, сообщает Фокус.

Собеседник издания из Пентагона, чье имя не называется, отметил, что в начале войны по количеству единиц танков и бронемашин Россия существенно превосходила Украину. Однако по итогам 57 дней войны, российские оккупанты потеряли сотни единиц техники, в то время, как ВСУ регулярно получают помощь от стран-союзниц. В результате это привело к тому, что сейчас в распоряжении украинских военных больше боеспособных танков и бронемашин, чем у противника.

Тем не менее отмечается, что количество танков не является определяющим фактором победы в войне.

"Но превосходство Украины в танках — бронированных машинах, которые являются мощным инструментом в наземном бою — является важным показателем, поскольку союзники собирают ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение, которое изначально угрожало превзойти их в огнестрельном оружии" , — говорится в материале издания.

Сколько танков есть у ВСУ

Репортер Foreign Policy Джек Детч отметил, что Украина имеет больше танков, чем Россия, благодаря поставкам Т-72 из европейских стран. Он отмечает, что в Украине нет американских танков, поскольку военные используют технику еще советских времен.

В то же время исследователи из компании Oryx подсчитали, что танки украинским военным передали только две страны: Чехия и Польша. Чехи отправили в Украину около 12 Т-72М1, в то время как поляки отправили эту же модель, но в размере 100 единиц.

Сколько танков у ВС РФ

По данным специализированного издания GFP, всего Вооруженные Силы Украины имели в распоряжении 2596 танков, в то время как войска РФ — 12 420 единиц. Это на 9824 танка больше, чем было у Украины.

В то же время, согласно данным Forbes, войска РФ на момент начала вторжения имели 4800 танков в 120 батальонно тактических группах. Журналисты отмечают, что российская армия в целом могла бы создать примерно 160 БТГ, так что 120 групп, или 75% всего состава, — это, возможно, самый большой экспедиционный корпус, который можно было бы собрать, и эта оценка не подвергалась сомнению.

Ранее сообщалось, что российские войска понесли кадровые потери в танковой армии. Как сообщил Генштаб ВСУ, в результате одного из боев погиб подполковник Денис Межуев, командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. Также стало известно, что полковник Харитонов и подполковник Смирнов получили тяжелые ранения.

Также стало известно, что Словения отправит в Украину большое количество танков Т-72. По информации журналистов, в обмен на танки Любляна получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs. При этом точное количество передаваемых Украине танков не называется.