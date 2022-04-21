CNN: Россия продолжает наращивать силы на территории Украины

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия продолжает наращивать в Украине батальонные тактические группы. Об этом пишет CNN, сообщает Фокус.

Россия продолжает наращивать свои силы на территории Украины, переориентируясь на Восток, добавив со вчерашнего дня еще 3 батальонные тактические группы. Также высокопоставленный представитель Министерства обороны США отметил, что на территории Украины, армия РФ довела общее число российских батальонных тактических групп (или БТГ) до 85 единиц.

А общее количество БТГ, добавленных за последнюю неделю, достигло 20. Стоит также добавить, что большинство БТГ, поставляемых РФ в Украину, направляются в регион Донбасса.