Горсовет: в братской могиле под Мариуполем может находиться до 9 тыс тел

В поселке Мангуш российские захватчики могли захоронить от трех до девяти тысяч мариупольцев, общее количество убитых в городе по приблизительным оценкам составляет 22 тысяч человек. Об этом заявила пресс-служба Мариупольского горсовета, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что на количество захоронений указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек.

"На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами каждый день на протяжении всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают у несколько слоев" , - сказано в сообщении.

Так, по осторожным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысяч человек. До середины марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около пяти тысяч человек

"В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира" , – отметил мэр города Вадим Бойченко, добавив, что нужно немедленно остановить геноцид.

Ранее мэр Мариуполя сообщил, что в 20 километрах от Мариуполя найдена огромная братская могила.