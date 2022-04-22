Зеленский: Россия отвергла предложение о Пасхальном перемирии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия, сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", – заявил Зеленский.