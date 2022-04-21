Зеленский поручил создать Нацсовет по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский создает Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны. Соответствующий указ №266/2022 был подписан в четверг, 21 апреля, сообщает Корреспондент.

"Образовать Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны" , – говорится в документе.

В документе говорится, что Кабинету Министров поручено в двухнедельный срок определить орган, который будет осуществлять информационно-аналитическое обеспечение работы Совета.

Согласно утвержденному персональному составу Совета, его сопредседателями стали премьер-министр и руководитель Офиса Президента. Кроме них, в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители руководителя ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и председатели комитетов Верховной Рады.

В положении отмечается, что Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте, его основными задачами является разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений относительно приоритетных реформ, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.